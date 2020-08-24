 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя аниме на КГ — главные новости 10–16 августа Epic Games будет судиться с Apple из-за монополии на распространение iOS-софта Видеообзор: Ghost of Tsushima Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля
6
СЕРИАЛЫ
325
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Дональд Трамп требует верности в трейлере драмы «Правило Коми» о вмешательстве России в президентские выборы США

Кабельный канал Showtime обещает рассказать своим зрителям обжигающую правду о вмешательстве коварных русских в президентские выборы США 2016 года. Благому делу разоблачения послужит обзаведшийся сегодня полноценным трейлером мини-сериал «Правило Коми». Первый и второй эпизоды драмы выйдут 27 сентября, а третий и четвёртый — на следующий день, 28 сентября.

Проект является экранизацией мемуаров A Higher Loyalty за авторством бывшего главы ФБР Джеймса Коми (Джефф Дэниелс), рассказавшего о том, как русские посадили в Овальный кабинет Дональда Трампа (Брендан Глисон). Мини-сериал осветит непосредственно выборы и последовавшие за ними события, в центре которых — противостояние Коми и Трампа, двух влиятельных фигур, чьи разные взгляды на сложившуюся ситуацию развели их по разные стороны баррикад.

В сериале также играют Холли Хантер, Майкл Келли, Дженнифер Эль, Джонатан Бэнкс, Уна Чаплин, Скут Макнэйри, Эми Саймец, Стивен Паскуале и Кингсли Бен-Адир. Политическую драму о всесильных русских снял по собственному сценарию Билли Рэй («Капитан Филлипс»).

6 Обсудить
Темы
 
Видео Правило Коми
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дональд Трамп, Москва и горячие модели — первый тизер основанного на реальных событиях сериала Showtime
 
Сериал с Бренданом Глисоном в роли Трампа раскроет правду о вмешательстве России в выборы (кадры)
 
Дональд Трамп требует верности в трейлере драмы «Правило Коми» о вмешательстве России в президентские выборы США

Тоже интересно

 
Кино Квентин Тарантино отказался цензурировать свой фильм для китайского проката
 
Генри Кавилл не считает фанатов «Ведьмака» токсичными
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 281: Матрёшка-трансформер
 
Кино «Кошки», «Стекло», «Хеллбой» и другие претенденты на «Золотую малину 2020»
 
Генри Кавилл в образе Геральта из сериала «Ведьмак»
 
Кино Не кино, но искусство: Мартин Скорсезе сгладил своё высказывание о фильмах Marvel
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
18:00КГ играет: Tokyo Xanadu eX+, часть 19
 
LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в августе

25 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
30 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 354: Лексс в большом городе
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 422: «Проект „Сила“» и грузинские танцы
 
4Ноль кадров в секунду – 330: Антон, пошёл на...
 
14ЕВА – 386: Гость
 
5Телеовощи – 353: Приказ №69
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru