Дональд Трамп требует верности в трейлере драмы «Правило Коми» о вмешательстве России в президентские выборы США

Кабельный канал Showtime обещает рассказать своим зрителям обжигающую правду о вмешательстве коварных русских в президентские выборы США 2016 года. Благому делу разоблачения послужит обзаведшийся сегодня полноценным трейлером мини-сериал «Правило Коми». Первый и второй эпизоды драмы выйдут 27 сентября, а третий и четвёртый — на следующий день, 28 сентября.

Проект является экранизацией мемуаров A Higher Loyalty за авторством бывшего главы ФБР Джеймса Коми (Джефф Дэниелс), рассказавшего о том, как русские посадили в Овальный кабинет Дональда Трампа (Брендан Глисон). Мини-сериал осветит непосредственно выборы и последовавшие за ними события, в центре которых — противостояние Коми и Трампа, двух влиятельных фигур, чьи разные взгляды на сложившуюся ситуацию развели их по разные стороны баррикад.

В сериале также играют Холли Хантер, Майкл Келли, Дженнифер Эль, Джонатан Бэнкс, Уна Чаплин, Скут Макнэйри, Эми Саймец, Стивен Паскуале и Кингсли Бен-Адир. Политическую драму о всесильных русских снял по собственному сценарию Билли Рэй («Капитан Филлипс»).