Второй сезон хоррора «Призраки дома на холме» обзавёлся первыми промо-материалами

Спустя полгода после завершения съёмок свежей телеглавы антологии ужасов «Призраки дома на холме» издание Vanity Fair опубликовало первые официальные промо-материалы второго сезона — тизерный постер и кадры с основными героями истории. Сериал Майка Флэнегана («Доктор Сон») вернётся на экраны этой осенью. Точную дату выхода Netflix пока не сообщает.
Второй сезон под названием «Призраки поместья Блай» — современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса — поведает о гувернантке Дэни (Виктория Педретти) и двух её малолетних подопечных, проживающих в фамильном поместье осиротевших детишек. С некоторых пор молодая женщина начинает небезосновательно подозревать, что в особняке живут обитатели потустороннего мира.
В сериале также играют Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амели Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит.