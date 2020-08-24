Второй сезон хоррора «Призраки дома на холме» обзавёлся первыми промо-материалами

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Спустя полгода после завершения съёмок свежей телеглавы антологии ужасов «Призраки дома на холме» издание Vanity Fair опубликовало первые официальные промо-материалы второго сезона — тизерный постер и кадры с основными героями истории. Сериал Майка Флэнегана («Доктор Сон») вернётся на экраны этой осенью. Точную дату выхода Netflix пока не сообщает.

Второй сезон под названием «Призраки поместья Блай» — современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса — поведает о гувернантке Дэни (Виктория Педретти) и двух её малолетних подопечных, проживающих в фамильном поместье осиротевших детишек. С некоторых пор молодая женщина начинает небезосновательно подозревать, что в особняке живут обитатели потустороннего мира.

В сериале также играют Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амели Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит.