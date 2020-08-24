 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
BBC America представляет новый взгляд на «Стражу» Терри Пратчетта Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля «Я паук, и что с того?» — трейлер на русском аниме о нелёгкой судьбе попаданки-арахнида «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат
3
СЕРИАЛЫ
404
 
Первоисточник: www.vanityfair.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Второй сезон хоррора «Призраки дома на холме» обзавёлся первыми промо-материалами

Спустя полгода после завершения съёмок свежей телеглавы антологии ужасов «Призраки дома на холме» издание Vanity Fair опубликовало первые официальные промо-материалы второго сезона — тизерный постер и кадры с основными героями истории. Сериал Майка Флэнегана («Доктор Сон») вернётся на экраны этой осенью. Точную дату выхода Netflix пока не сообщает.

Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Кадры из сериала «Призраки дома на холме»

Второй сезон под названием «Призраки поместья Блай» — современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса — поведает о гувернантке Дэни (Виктория Педретти) и двух её малолетних подопечных, проживающих в фамильном поместье осиротевших детишек. С некоторых пор молодая женщина начинает небезосновательно подозревать, что в особняке живут обитатели потустороннего мира.

В сериале также играют Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амели Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит.

Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Кадры из сериала «Призраки дома на холме» Постеры сериала «Призраки дома на холме»
3 Обсудить
Темы
 
Галерея Призраки дома на холме
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ведьмак» возглавляет топ самых рейтинговых сериалов Netflix
 
Кино Стал известен актёр, который заменит Джонни Деппа в роли Человека-невидимки
 
Google назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Тоже интересно

 
Игры Большой трейлер Death Stranding
 
Кино Ситхи-штурмовики появятся в девятом эпизоде «Звёздных войн»
 
Кино «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» — несколько свежих телероликов
 
Кино Компания Disney теперь готова отдать за 21st Century Fox $ 71,3 миллиарда
 
КиноАниме «Трансформеры. Трилогия войны за Кибертрон: Осада» — тизер мультика, которого мы заслужили
 
Игры Phoenix Point — новая тактика отца X-COM стала эксклюзивом Epic Games Store
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
18:00КГ играет: Tokyo Xanadu eX+, часть 19
 
LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в августе

25 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
30 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 354: Лексс в большом городе
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 422: «Проект „Сила“» и грузинские танцы
 
4Ноль кадров в секунду – 330: Антон, пошёл на...
 
14ЕВА – 386: Гость
 
5Телеовощи – 353: Приказ №69
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru