Netflix закрыл «Видоизменённый углерод» на втором сезоне

Потоковый сервис Netflix попрощался после второго сезона с «Видоизменённым углеродом». Источники портала Deadline утверждают, что прикрыть экранизацию книжной серии Ричарда Моргана решили ещё в апреле, и лишь сейчас созрели до официального объявления. Причина — недостаточный интерес зрительской аудитории. По уже известной схеме, видеосервис значительно увеличивает финансирование третьего сезона тех сериалов, которые доказали свою популярность первыми двумя. «Углерод» в эту категорию не вписался и продление не заслужил.

Футуристический экшен по романам Ричарда Моргана рассказывал о мире будущего, где человечество обессмертило себя благодаря технологии перемещения оцифрованного сознания из тела в тело. Близко знакомый с женщиной, изобретшей эту технологию, главный герой Такеши Ковач (во втором сезоне — Энтони Маки) сотни лет путешествует по разным планетам в поисках мира с самим собой и событиями своего очень непростого прошлого.

Во втором сезоне также снимались Крис Коннер, Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либрехт, Джеймс Саито, Рене Элиз Голдсберри и Уилл Юн Ли. Шоураннерами выступили сценарист Лаэта Калогридис («Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань»).