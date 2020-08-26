Netflix презентовал документальный фильм о создании «Ведьмака» с Генри Кавиллом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix не даёт зрителям надолго забывать об одном из своих самых крупных проектов — тёмном фэнтези «Ведьмак» с Генри Кавиллом в титульной роли. Спустя две недели после возобновления съёмок второго сезона видеосервис опубликовал трейлер своего документального фильма под названием «Создавая „Ведьмака“».

Получасовой видеогид по закулисью многосерийного проекта от шоураннера и сценариста Лорен Шмидт Хиссрич покажет нигде ранее не публиковавшиеся моменты из съёмочного процесса первого сезона, снабжённые комментариями создателей и участников актёрского состава. Расскажут об экшен-сценах, спецэффектах, декорациях, «оживлении» бестиария и многом другом.

Документальный фильм уже доступен для просмотра всем подписчикам видеосервиса.