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Люди воюют с андроидами за будущее человечества в свежем трейлере «Взращённых волками» Ридли Скотта

Потоковый сервис HBO Max выпустил свежий, наполненный экшеном трейлер научно-фантастического триллера Ридли Скотта «Взращённые волками». Ролик живописует кровавое противостояние андроидов и людей во главе с персонажем Трэвиса Фиммела («Викинги»). Премьера — 3 сентября.

Андроиды-опекуны Отец (Абубакар Салим) и Мать (Аманда Коллин) отправлены на другую планету с важнейшей миссией растить и воспитывать человеческих детей — потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Впереди у крохотной колонии поселенцев множество труднейших испытаний, включая внешние и внутренние конфликты, грозящие полным уничтожением остаткам человечества.

Скотт числится режиссёром первых двух эпизодов. Сценарий написал шоураннер Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Производством занимаются Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

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