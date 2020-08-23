Мэтт Ривз: многосерийный спин-офф «Бэтмена» предваряет события фильма

В начале июля выяснилось, что «Бэтмен» Мэтта Ривза получит многосерийное ответвление о полиции Готэма. Сериал будет выходить на потоковом сервисе HBO Max и пока не получил официального названия, но во время виртуальном встречи на DC FanDome Ривз охотно поделился кое-какими подробностями о проекте.

Сериал, над которым Мэтт Ривз работает вместе с создателем «Подпольной империи» Теренсом Уинтером, станет приквелом фильма с Робертом Паттинсоном и в нём зрители увидят как знакомых по комиксам, так и совершенно новых персонажей. Его события будут разворачиваться примерно за год до событий фильма — как раз в то время, когда молодой Брюс Уэйн впервые примерил бэт-костюм и вышел на улицы города в образе Тёмного рыцаря.

Основная тема сериала — беспрецедентный уровень коррупции с Готэме. Центральный персонаж — продажный полицейский, у которого, однако остаётся крохотный шанс на искупление. Постановщик охарактеризовал сериал как историю о борьбе за душу главного героя.

Правда, Ривз пока не стал уточнять, насколько тесным окажется взаимодействие фильма и сериала и есть ли хоть малейший вероятность того, что в последнем мелькнут супергерой-новичок Уэйн или комиссар Гордон (Джеффри Райт).