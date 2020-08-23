Телеовощи. Выпуск 354: Лексс в большом городе

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:33 —
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|01:43 —
|Новости
|37:08 —
|«Тед Лассо» (Ted Lasso) — 1x01—03
|59:06 —
|«Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country) — 1x01
|01:09:38 —
|«Секс в большом городе» — 1x01
|01:31:41 —
|«Лексс» — 4x21 (впечатления Юрия и Льва)
|01:39:12 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x08 (впечатления Юрия и Льва)
|01:48:51 —
|«Пространство» — 4x01 (впечатления Льва)
|01:58:32 —
|«Вавилон 5» — 3x12 (впечатления Юрия)
|02:05:04 —
|«Рим» — 1x07 (впечатления Ларисы)
|02:24:34 —
|Благодарим наших спонсоров