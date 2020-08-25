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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Актёр Ноэль Кларк распорядился «исправить» слишком белую съёмочную команду своего нового сериала

Не особо знакомый широкой публике британский актёр и сценарист Ноэль Кларк («Доктор Кто», «Стартрек: Возмездие») заставил обратить на себя внимание, рассказав на полях Эдинбургского телефестиваля, как эффективно он усовершенствовал рабочее место в своём новом проекте. Кларк отказался называть сериал, но накануне его заявления в прессу уже просочилась информация о том, что он получил главную роль в многосерийной драме Viewpoint британского канала ITV.

По словам актёра, в первый же съёмочный день он внёс кое-какие важные коррективы в проект, над которым, как выяснилось, трудилась слишком белая творческая команда.

В первый же день съёмок сериала, где у меня главная роль, я сказал: «Съёмочная команда недостаточно разнообразна. Исправьте это, исправьте это». Они мне: «Да, но…», а я сказал: «Ничего не хочу слышать. Исправьте это».

Кларк указал, что не имел ничего против того, чтобы на замену уволенным белым работникам пришли просто стажёры, потому что у них есть все шансы в скором времени стать полноценными сотрудниками, а после и руководителями. Таким образом, по мнению Кларка, через несколько лет ситуация в индустрии значительно улучшится, потому что работать в ней будут люди из разных социально-экономических слоёв. Ведь актёр утверждает, что дело здесь не столько в цвете кожи, сколько во многообразии жизненного опыта.

7 Обсудить
 
Taburet
Лучший комментарий
+22

Это ж каким надо быть пидором чтобы сначала уволить хз сколько людей, а потом ещё хвастаться этим как добрым делом?
Комментарии
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