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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга стартует этой зимой

Многосерийный триллер Джоша Буна («Новые мутанты») по роману Стивена Кинга «Противостояние» наконец-то обзавёлся официальной датой выхода. Потоковый сервис CBS All Access покажет первую серию экранизации 17 декабря. Новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Постапокалиптический триллер рассказывает о переживших эпидемию остатках человечества, которые пытаются устроиться в мрачном новом мире, где миссия добра возложена на хрупкие плечи древней Матушки Абагейл (Вупи Голдберг), а все кошмары и зло воплотились в таинственном обладателе невероятных сил Рэндалле Флэгге (Александр Скарсгард).

В мини-сериале также играют Оуэн Тиг, Одесса Янг, Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннир, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон, Йован Адепо, Брэд Уильям Хенке и Дэниэл Суньята. Сценарист и создатель проекта Джош Бун наряду с Винченцо Натали («Штамм») срежиссировал несколько эпизодов триллера.

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Противостояние
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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