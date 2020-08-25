Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга стартует этой зимой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный триллер Джоша Буна («Новые мутанты») по роману Стивена Кинга «Противостояние» наконец-то обзавёлся официальной датой выхода. Потоковый сервис CBS All Access покажет первую серию экранизации 17 декабря. Новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Постапокалиптический триллер рассказывает о переживших эпидемию остатках человечества, которые пытаются устроиться в мрачном новом мире, где миссия добра возложена на хрупкие плечи древней Матушки Абагейл (Вупи Голдберг), а все кошмары и зло воплотились в таинственном обладателе невероятных сил Рэндалле Флэгге (Александр Скарсгард).

В мини-сериале также играют Оуэн Тиг, Одесса Янг, Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннир, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон, Йован Адепо, Брэд Уильям Хенке и Дэниэл Суньята. Сценарист и создатель проекта Джош Бун наряду с Винченцо Натали («Штамм») срежиссировал несколько эпизодов триллера.