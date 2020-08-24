Кира Найтли сыграет эмансипированную вдову в сериале «Змей в Эссексе» от Apple TV+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple TV+ запланировал съёмки драмы «Змей в Эссексе» — экранизации одноимённого романа британской писательницы Сары Перри, а главную роль в многосерийной постановке о викторианской эпохе сыграет Кира Найтли.

На дворе — конец XIX века. Главная героиня — недавно овдовевшая Кора Сиборн (Найтли), решившая после смерти мужа перебраться из Лондона в деревушку в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами об объявившемся на окрестных болотах мифическом змее-людоеде. Кора — эмансипированная женщина, верящая в силу науки и прогресса, — решает разузнать, что на самом деле стоит за местными легендами.

Режиссировать возьмётся Клио Барнард, а за сценарную адаптацию отвечает Анна Саймон. Обе наряду с Найтли входят в команду исполнительных продюсеров проекта.