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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кира Найтли сыграет эмансипированную вдову в сериале «Змей в Эссексе» от Apple TV+

Потоковый сервис Apple TV+ запланировал съёмки драмы «Змей в Эссексе» — экранизации одноимённого романа британской писательницы Сары Перри, а главную роль в многосерийной постановке о викторианской эпохе сыграет Кира Найтли.

На дворе — конец XIX века. Главная героиня — недавно овдовевшая Кора Сиборн (Найтли), решившая после смерти мужа перебраться из Лондона в деревушку в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами об объявившемся на окрестных болотах мифическом змее-людоеде. Кора — эмансипированная женщина, верящая в силу науки и прогресса, — решает разузнать, что на самом деле стоит за местными легендами.

Режиссировать возьмётся Клио Барнард, а за сценарную адаптацию отвечает Анна Саймон. Обе наряду с Найтли входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

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Змей в Эссексе
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Кира Найтли сыграет эмансипированную вдову в сериале «Змей в Эссексе» от Apple TV+

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