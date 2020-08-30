Новые сериалы 31 августа — 6 сентября: «Воспитанные волками», «Пацаны» и другие

Пусть новая сериальная неделя и не изобилует премьерами, в ближайшие семь дней зрители получат как минимум три веских повода прильнуть к малым экранам. Среди сериалов недели фантастический триллер Ридли Скотта «Воспитанные волками», космическая драма с Хилари Суонк «Вдали», а также долгожданное возвращение сатирического экшена Эрика Крипке «Пацаны».
Четверг, 3 сентября
драма, триллер, фантастика
В ролях Трэвис Фиммел, Аманда Коллин, Абубакар Салим, Джордан Логран, Итан Хаззард, Винта Макграт
Создатель Аарон Гузиковски, Ридли Скотт
Андроиды-опекуны Отец и Мать отправлены на другую планету с ответственнейшей миссией растить и воспитывать человеческих детей — потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Впереди у крохотной колонии поселенцев множество труднейших испытаний, включая внешние и внутренние конфликты, грозящие полным уничтожением остаткам человечества.
Поклонники творчества Ридли Скотта смогут оценить новый труд именитого режиссёра-сценариста, теперь в многосерийном формате. Трейлеры сериала рисуют мрачный фантастический триллер с мощным конфликтом.
комедия
В ролях Гленн Хоуэртон, Пэттон Освальт, Лирик Льюис, Мэри Сон, Джейкоб Маккарти, Апарна Бриэль
Создатель Сет Мейерс, Майкл Патрик О'Брайен, Лорн Майклз
Протагонист — уморительно циничный профессор престижнейшей Лиги плюща по имени Джек, которого выперли с работы мечты, вынудив подвизаться на поприще преподавания биологии в средней школе. Однако он не сдаётся и разрабатывает коварный план мести, в который вовлекает своих учеников.
Пятница, 4 сентября
драма
В ролях Хилари Суонк, Рэй Пантаки, Джош Чарльз, Vivian Wu, Талита Бейтман, Ato Essandoh
Создатель Эндрю Хиндерэйкер
Американский астронавт Эмма Грин вынуждена на три года оставить мужа и дочь-подростка, чтобы возглавить международную команду, отправляющуюся в рискованную миссию на Марс. Это история о надежде, человечности и том, что достичь успеха можно, только объединив усилия.
Космическая драма с Хилари Суонк обещает рассказать историю о торжестве командной работы, необходимой для достижения великих целей человечества. А ещё, конечно, о семье, дружбе, взаимовыручке и силе человеческого духа. Как много внимания уделят собственно космосу, неизвестно.
криминал, драма
В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке
Комикс-первоисточник за авторством Гарта Энниса повествует о мире, населённом супергероями, которые испорчены своим звёздным статусом. Из-за собственной беспечности они часто создают ситуации, угрожающие безопасности всего мира. Поэтому в ЦРУ формируют спецотряд по устранению особо распоясавшихся обладателей сверхспособностей.