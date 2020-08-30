Новые сериалы 31 августа — 6 сентября: «Воспитанные волками», «Пацаны» и другие

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Андроиды-опекуны Отец и Мать отправлены на другую планету с ответственнейшей миссией растить и воспитывать человеческих детей — потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Впереди у крохотной колонии поселенцев множество труднейших испытаний, включая внешние и внутренние конфликты, грозящие полным уничтожением остаткам человечества.

Поклонники творчества Ридли Скотта смогут оценить новый труд именитого режиссёра-сценариста, теперь в многосерийном формате. Трейлеры сериала рисуют мрачный фантастический триллер с мощным конфликтом.