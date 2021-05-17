Третий сезон «Академии Амбрелла» сулит конфликт главных героев и членов «Академии Спэрроу» (фото)

Съёмки продолжения фантастической драмы о незаурядном семействе «Академия Амбрелла» идут полным ходом, и благодаря канадским фотолюбителям в сети появились снимки со съёмочной площадки. Фото позволяют визуально оценить некоторых участников «Академии Спэрроу», а также предположить, что между знакомыми и новыми персонажами отношения будут складываться очень напряжённые.

Супергеройское семейство из альтернативной реальности, в которую угодили герои в конце второго сезона, играют Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес, Кэззи Дэвид и Джастин Х. Мин. К своим привычным ролям вернутся Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и небинарный транс Эллиот Пейдж.

Проектом по-прежнему руководит шоураннер Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»). О дате возвращения экранизации одноимённого комикса Джерарда Уэя пока не сообщают.