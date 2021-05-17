 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Нерыжая Соня — главную роль в фэнтези-боевике «Рыжая Соня» отхватила Ханна Джон-Кеймен «Бэлль» — дата премьеры нового фильма от режиссёра аниме «Девочка, покорившая время», «Летние войны» и «Мирай из будущего» Одержимая сексом Сара Шахи на первых кадрах драмы Netflix Обманчиво финальное дополнение Final Fantasy XIV Endwalker обзавелось трейлером Игровое подразделение Warner Bros. Games всё-таки будет распущено
8
СЕРИАЛЫ
8 284
 
Первоисточник: tvweb.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Академии Амбрелла» сулит конфликт главных героев и членов «Академии Спэрроу» (фото)

Съёмки продолжения фантастической драмы о незаурядном семействе «Академия Амбрелла» идут полным ходом, и благодаря канадским фотолюбителям в сети появились снимки со съёмочной площадки. Фото позволяют визуально оценить некоторых участников «Академии Спэрроу», а также предположить, что между знакомыми и новыми персонажами отношения будут складываться очень напряжённые.

Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла»

Супергеройское семейство из альтернативной реальности, в которую угодили герои в конце второго сезона, играют Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес, Кэззи Дэвид и Джастин Х. Мин. К своим привычным ролям вернутся Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и небинарный транс Эллиот Пейдж.

Проектом по-прежнему руководит шоураннер Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»). О дате возвращения экранизации одноимённого комикса Джерарда Уэя пока не сообщают.

Теги
Академия Амбрелла
Комментарии (8)

Ещё на эту тему

15Звёзды «Академии Амбрелла» рассказали о втором и третьем сезонах сериала 2Авторы рассказывают об уникальном мире Гришавёрса в ролике о создании сериала «Тень и кость» 6Оскар Айзек уничтожает врагов на свежем видео тренировки для «Лунного Рыцаря» Marvel Studios

Тоже интересно

1«Евангелион 3.0+1.0» собрал в домашнем прокате больше, чем «Сказания Земноморья» Горо Миядзаки 6Одержимая сексом Сара Шахи на первых кадрах драмы Netflix 53Нерыжая Соня — главную роль в фэнтези-боевике «Рыжая Соня» отхватила Ханна Джон-Кеймен 10По стопам Джейсона Борна — у Мэтта Дэймона новая сверхсложная миссия в триллере «Тихий омут» (трейлер) 10Александра Даддарио — современная Джульетта в трейлере драмы «Страсть, любовь и стволы»

Далее на КГ

0
«Я стою на миллионе трупов» — трейлер и дата выхода второго сезона аниме про попаданцев, которые могут вернуться в свой мир
 19
Режиссёр Зак Снайдер в очередной раз поражается тупости студии Warner Bros.
 12
Джеймс Ганн получает ежедневные угрозы за свой «Отряд самоубийц»
 5
Роберт Де Ниро получил травму на съёмках фильма Мартина Скорсезе с Леонардо Дикаприо
 5
Новые фильмы 17–23 мая 2021 года: «Форсаж 9», «Армия мертвецов» и другие новинки кино
 5
Дэйв Батиста о съёмках в «007: Спектре»: «Это был кошмар»
 14
Американский прокат разочаровывает: «Пила: Спираль» собирает хуже ожиданий, «Армия мертвецов» тоже не блещет
 4
Новые сериалы 17–23 мая: «МОДОК», «Пищеблок» и другие новинки
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 мая
 17
«Лара Крофт 2» от сценаристки «Страны Лавкрафта» получила красноречивое рабочее название
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Saints Row: The Third Remastered почти добралась до Steam
 
Кино Готовый к бою Крис Пратт на первых кадрах научно-фантастического экшена «Война будущего»
 
Кино Великая трилогия о великой фигне — Брюс Уиллис обзавёлся новым франчайзом
 
КиноИгры Для Resident Evil Village украли дизайн одного из боссов
 
Карл Урбан приветствует Дженсена Эклса за кадром третьего сезона «Пацанов»
 
Кино Эмили Блант и детишки возвращаются в страшный мир тишины в тизере «Тихого места 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в мае

20 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
23 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
11Телеовощи – 392: Мужик верхом на коте
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 462: «Восемь сотен», ANOIR и трилогия Брюса Уиллиса
 
6Ноль кадров в секунду – 368: Лев с лицом Боромира
 
 
19ЕВА – 424: Безответная любовь
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru