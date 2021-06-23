Элизабет Олсен призналась, что её пробы на роль Дейенерис в «Игре престолов» были кошмарны

На роль Дейенерис Таргариен в эпическое фэнтези «Игра престолов» в своё время пробовалось множество претенденток, среди которых была и Элизабет Олсен. Прочно обосновавшаяся в MCU актриса уже упоминала, что проходила кастинг в сериал HBO, но роль не получила. А в недавней беседе с The Hollywood Reporter призналась, что пробы эти оказались поистине мучительными.

К слову, никаких претензий. Олсен всего лишь отметила, что не смогла как следует вжиться в образ.

Я прослушивалась перед ассистентом кастингового директора. Пробы проходили в Нью-Йорке. В маленькой комнате были только я, камера и ассистент, зачитывавший сценарий. Я произносила речь Кхалиси, когда она выходила из огня. Это было ужасно. Мне, конечно, не перезвонили.

В одном из предыдущих интервью Олсен уже упоминала, что тогда ей стоило остановить пробы и ретироваться. Видимо, актриса уже в процессе кастинга с предельной ясностью понимала, что, вероятно, тратит зря своё и чужое время.

Как известно, поначалу роль отошла Тэмзин Мерчант, снявшейся в зарубленном пилоте, после которого выбыла из сериала, а позже её место заняла Эмилия Кларк, и, пожалуй, зрителей такой расклад в итоге совсем не огорчил.