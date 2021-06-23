 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В сеть выложили кадры со съёмок эпического фэнтези «Подземелье драконов» В чём сила? Первый тизер фильма «Брат 3» Кейт Бекинсейл готова убивать на эксклюзивном кадре экшена «Красотки на взводе» Трейлер второго сезона «Старгёрл» показал дочь первого Зелёного Фонаря Белоснежка, но не совсем — латиноамериканка Рэйчел Зеглер разбавит ряды диснеевских принцесс
3
СЕРИАЛЫ
458
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Элизабет Олсен призналась, что её пробы на роль Дейенерис в «Игре престолов» были кошмарны

На роль Дейенерис Таргариен в эпическое фэнтези «Игра престолов» в своё время пробовалось множество претенденток, среди которых была и Элизабет Олсен. Прочно обосновавшаяся в MCU актриса уже упоминала, что проходила кастинг в сериал HBO, но роль не получила. А в недавней беседе с The Hollywood Reporter призналась, что пробы эти оказались поистине мучительными.

К слову, никаких претензий. Олсен всего лишь отметила, что не смогла как следует вжиться в образ.

Я прослушивалась перед ассистентом кастингового директора. Пробы проходили в Нью-Йорке. В маленькой комнате были только я, камера и ассистент, зачитывавший сценарий. Я произносила речь Кхалиси, когда она выходила из огня. Это было ужасно. Мне, конечно, не перезвонили.

В одном из предыдущих интервью Олсен уже упоминала, что тогда ей стоило остановить пробы и ретироваться. Видимо, актриса уже в процессе кастинга с предельной ясностью понимала, что, вероятно, тратит зря своё и чужое время.

Как известно, поначалу роль отошла Тэмзин Мерчант, снявшейся в зарубленном пилоте, после которого выбыла из сериала, а позже её место заняла Эмилия Кларк, и, пожалуй, зрителей такой расклад в итоге совсем не огорчил.

Теги
Игра престолов
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

18Эмилия Кларк понимает фанатов «Игры престолов», разозлённых финалом Дейенерис Таргариен 39«Шерлок», «Игра престолов» и «Остаться в живых» — российские зрители назвали сериалы, продолжение которых хотели бы увидеть больше всего 12Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль рассказала, как обнажённые сцены повлияли на её карьеру

Тоже интересно

2Orcs Must Die! 3 спешит в Steam и на консоли 11Первые подробности о Starfield 2Первый полноценный и слегка утёкший трейлер Starfield 1Огромные успехи NieR: Automata и NieR Replicant 29«Аватар» выйдет в 2022 году! Вот вам настоящий трейлер

Далее на КГ

1
Суперзлодеи умирают от желания спасти мир на свежих постерах «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 14
Ласка-людоед, акула-шутник и Супермен в реанимации: вышел финальный трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 0
«Лука» побеждает в отечественном прокате, а «Телохранитель жены киллера» повторяет результат первой части
 3
Зверские «Трансформеры 7»: официальное название, описание сюжета, классический дизайн Оптимуса и новые злодеи
 16
Шоураннер сериала о ситхах «Аколит» о том, как важны для сериала ЛГБТ-репрезентация и сценаристы, не смотревшие «Звёздные войны»
 3
Начались съёмки последнего сезона фэнтези «Тёмные начала»
 3
«Легенда о Зелёном Рыцаре» — стильный гид по фильму (видео)
 1
Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби попадут на чудесный остров, несовместимый с жизнью
 9
Bloodborne стала самой популярной игрой PlayStation на PC
 5
Роскошная Барбарианна, бойцовская акула и другие герои блокбастера «Кунг-Фьюри» (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Не на E3 2021: Hogwarts Legacy или игры по DC-комиксам
 
Кино Первый взгляд на «Мир Юрского периода: Господство» в тизере пролога фильма
 
Игры Сборник ремастеров трилогии Crysis спешит сжигать видеокарты
 
Кино В сеть выложили кадры со съёмок эпического фэнтези «Подземелье драконов»
 
Кино Соратница Тора, асгардская воительница Сиф, может сыграть в перезапуске «Рыжей Сони»
 
Кино Харли Квинн, Миротворец и остальная суперзлодейская компания на свежих кадрах «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в июне

27 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт21:45ЕВА (трансляция)
30 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Телеовощи – 397: Герои таким не занимаются
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 467: «Бесконечность», «Девятаев», супергерой-левак
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА – 429: 12000 лет спустя
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru