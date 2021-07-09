Мэтт Бомер, Дэнни Трехо и Билли Лурд среди гостей антологии в жутком тизере «Американских историй ужасов»

Официальный твиттер-акаунт сериала «Американские истории ужасов», а заодно и его создатель Райан Мёрфи опубликовали тизер с именами участвующих актёров, среди которых замечены Мэтт Бомер, Дэнни Трехо и Билли Лурд. Как известно, спин-офф поддерживает тесную связь с оригинальной антологией «Американская история ужасов». Насколько удачной оказалась эта связь, зрители узнают в день премьеры сериала 15 июля.

Каждый эпизод нового сборника страшных рассказов посвящён отдельной истории и определённым образом связан с мифологией хоррор-франчайза. В антологии отметятся как уже знакомые зрителям жуткие монстры, так и новые порождения тьмы. Мёрфи и Брэд Фэлчак выступают исполнительными продюсерами сериала.



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Вдобавок кабельный канал FX выпустил первый трейлер сборника страшилок: