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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

В пиратскую комедию Тайки Вайтити «Наш флаг означает смерть» записалась Лесли Джонс

Источник: Depositphotos

В актёрском составе многосерийной приключенческой комедии Тайки Вайтити про пиратов «Наш флаг означает смерть» пополнение — в каст сериала от кабельного канала HBO записались охотница за привидениями Лесли Джонс и Нат Факсон («В браке»). Кого сыграют, не сообщается.

Вайтити срежиссирует как минимум пилот, значится исполнительным продюсером сериала, а также сыграет капитана Чёрную Бороду. В основной актёрский состав также входит Рис Дарби, которому досталась партия Стида Боннета — аристократа, подавшегося в пираты. Синопсиса у проекта пока нет, но предполагается, что вокруг этих персонажей и закрутится основной сюжет.

Также в каст сериала входят Кристиан Нэрн, Самсон Кайо, Рори Киннир, Кон О’Нил, Юэн Бремнер, Дэвид Фэйн, Джоэл Фрай и другие. Создателем и шоураннером проекта выступает Дэвид Дженкинс («Земляне»).

Теги
КастингНаш флаг означает смертьHBOТайка вайтити
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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