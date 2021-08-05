В пиратскую комедию Тайки Вайтити «Наш флаг означает смерть» записалась Лесли Джонс

В актёрском составе многосерийной приключенческой комедии Тайки Вайтити про пиратов «Наш флаг означает смерть» пополнение — в каст сериала от кабельного канала HBO записались охотница за привидениями Лесли Джонс и Нат Факсон («В браке»). Кого сыграют, не сообщается.

Вайтити срежиссирует как минимум пилот, значится исполнительным продюсером сериала, а также сыграет капитана Чёрную Бороду. В основной актёрский состав также входит Рис Дарби, которому досталась партия Стида Боннета — аристократа, подавшегося в пираты. Синопсиса у проекта пока нет, но предполагается, что вокруг этих персонажей и закрутится основной сюжет.

Также в каст сериала входят Кристиан Нэрн, Самсон Кайо, Рори Киннир, Кон О’Нил, Юэн Бремнер, Дэвид Фэйн, Джоэл Фрай и другие. Создателем и шоураннером проекта выступает Дэвид Дженкинс («Земляне»).