Кейт Хадсон и Октавия Спенсер в поисках истины. Вышел трейлер второго сезона «По правде говоря»

Октавия Спенсер берётся за новое запутанное дело. Потоковый сервис Apple TV+ обнародовал трейлер второго сезона детективной антологии «По правде говоря», где к Спенсер присоединилась Кейт Хадсон, которая играет подругу детства главной героини.

Второй сезон стартует 20 августа и углубится в новое дело об убийстве. Автор криминального подкаста Поппи Парнелл (Спенсер) вовлекается в расследование загадочной смерти мужа Мики Кит (Хадсон), своей подруги детства и владелицы медиакомпании. Это расследование станет испытанием на прочность их давней дружбы.

Шоураннером и сценаристом по-прежнему значится Нишель Трэмбл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена»).