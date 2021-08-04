 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 июля — 1 августа Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола» Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation Эротические танцы Дэниэла Рэдклиффа в отрывке из третьего сезона «Чудотворцев»
СЕРИАЛЫ
137
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Кейт Хадсон и Октавия Спенсер в поисках истины. Вышел трейлер второго сезона «По правде говоря»

Октавия Спенсер берётся за новое запутанное дело. Потоковый сервис Apple TV+ обнародовал трейлер второго сезона детективной антологии «По правде говоря», где к Спенсер присоединилась Кейт Хадсон, которая играет подругу детства главной героини.

Второй сезон стартует 20 августа и углубится в новое дело об убийстве. Автор криминального подкаста Поппи Парнелл (Спенсер) вовлекается в расследование загадочной смерти мужа Мики Кит (Хадсон), своей подруги детства и владелицы медиакомпании. Это расследование станет испытанием на прочность их давней дружбы.

Шоураннером и сценаристом по-прежнему значится Нишель Трэмбл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена»).

Теги
ВидеоПо правде говоряТрейлерApple TV+
Комментарии

Ещё на эту тему

2Эйса Гонсалес может сыграть в экранизации «Памяти о прошлом Земли» от шоураннеров «Игры престолов» 1«Адский» постер шестого сезона «Люцифера» напоминает, что всё плохое должно закончиться 2Сериал по «Утраченному символу» Дэна Брауна получил точную дату выхода

Тоже интересно

43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 4Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix 9Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии 11Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса

Далее на КГ

2
Эйса Гонсалес может сыграть в экранизации «Памяти о прошлом Земли» от шоураннеров «Игры престолов»
 0
Apple это покупает! Шпионский экшен с Генри Кавиллом уходит на стриминг
 1
«Адский» постер шестого сезона «Люцифера» напоминает, что всё плохое должно закончиться
 8
Слух: Netflix шокирован откровенными сценами в байопике Мэрилин Монро с Аной Де Армас
 4
Грандиозная идея комедии про эпический развод двух гомосексуалистов будет реализована студией Amazon
 1
Комедийная фэнтези-манги «Магия и мускулы» закончена примерно наполовину
 2
Слепой дед очень изобретательно крошит врагов в трейлере без цензуры фильма «Не дыши 2»
 0
Сетевой режим Ghost of Tsushima начнут продавать отдельно от основной игры
 12
Павел Прилучный страстно ненавидит Дарью Мельникову в трейлере эротического триллера «Соври мне правду»
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles 4, часть 8
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Кино Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Игры Игроки добились выхода патча для NieR: Automata
 
Кино То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar
 
Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера»
 
Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в августе

8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
5Телеовощи – 403: Кевин Смит всех обманул
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 473: «Снейк Айз», «Красотка на взводе», херы для Кевина Смита
 
5Ноль кадров в секунду – 379: Грёбаные клоуны
 
25ЕВА – 435: Насильственный вальс
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru