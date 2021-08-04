Сериал по «Утраченному символу» Дэна Брауна получил точную дату выхода

Потоковый сервис Peacock определился с точной датой выхода многосерийного триллера «Утраченный символ» по одноимённому роману мастера загадок и мистификаций Дэна Брауна. Первый эпизод сериала, ранее носившего заголовок «Лэнгдон», выйдет на цифровой платформе 16 сентября.

И, к слову, никаких марафонных просмотров — серии будут выходить еженедельно.

Сериал поведает о молодости гарвардского профессора религиозной символогии Роберта Лэнгдона (Эшли Цукерман), втянутого в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона (Эдди Иззард). Под давлением ЦРУ Лэнгдон пытается распутать тайну, которая приведёт его к раскрытию кошмарного заговора.

Пилот срежиссировал Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»). За сценарий отвечают соавторы сериального «Крика» Дэн Дворкин и Джей Битти В исполнительных продюсерах наряду с автором литературного первоисточника значатся Рон Ховард и Брайан Грэйзер. Производством заведуют Imagine Television Studios, CBS TV Studios и Universal Television.