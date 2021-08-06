Друг Человека-паука получил главную роль в сериале «Вампир Реджинальд»

Оказывается, лучший друг Питера Паркера — любитель человеческой крови. Джейкоб Баталон сыграет главную роль в мистической драмеди «Вампир Реджинальд» от кабельного канала Syfy. Сериал представляет собой экранизацию книжной серии Джонни Б. Труанта «Толстый вампир» (Fat Vampire). Первый сезон, съёмки которого уже одобрены, насчитывает 10 серий.

Реджинальд Баскин (Баталон) с головой окунается в мир прекрасных, стройных и тщеславных вампиров, где его поджидает множество проблем. Он не может быть вместе с девушкой, в которую влюблён, на работе ему не даёт спуску забияка-менеджер, а глава вампиров желает его смерти. К счастью, Реджинальд обнаруживает, что обладает парочкой никем не распознанных способностей. Они-то и помогут ему в борьбе за выживание.

Сценарной адаптацией займётся шоураннер Харли Пейтон («Твин Пикс», «Чаки»), которая также входит в команду исполнительных продюсеров проекта совместно с режиссёром сериала Джеремайей Чечиком («Чак»).