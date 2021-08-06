Свежий тизер «Очень странных дел» обещает новые кошмары в четвёртом сезоне

Неужто балаганное настроение оставили в третьем сезоне? Стриминговый сервис Netflix выкатил мрачный тизер четвёртого сезона «Очень странных дел». Мистический триллер, чей съёмочный график пострадал от локдауна, вернётся с новыми эпизодами в следующем году — производство ещё не завершилось. Однако видеосервис решил порадовать зрителей первыми кадрами из продолжения.

Шоураннеры сериала братья Дафферы и режиссёр-продюсер Шон Леви пообещали более масштабный и серьёзный четвёртый сезон, где ставки высоки как никогда. Весь основной актёрский состав многосерийного хита снова в сборе, и в продолжении к ним в числе прочих примкнули Роберт Инглунд, Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр и Джозеф Куинн.