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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Чёрная вдова» не тянет: «Война будущего» с Крисом Праттом оказалась вдвое популярнее блокбастера Marvel

Источник: Amazon

Как бы Disney не хвалилась сборами «Чёрной вдовы», в том числе и на стриминге, её показатели просмотров не идут ни в какое сравнение даже «Войной будущего». Благодаря рейтингам Nielsen мы теперь знаем, что весьма средний боевичок с Крисом Праттом оказался вдвое популярнее громкого блокбастера Marvel со Скарлетт Йоханссон, что не есть хорошо для последнего.

Так, на неделе с 5 по 11 июля «Война будущего» стала самым просматриваемым фильмом потоковых сервисов, уступив лишь двумя сериалам — суммарно её насмотрели на 1,1 млрд минут, что с учётом продолжительности фильма даёт примерно 8 млн зрителей. А вот сольник Наташи Романофф, за удовольствие лицезреть который нужно было отстегнуть дополнительные $ 30, уступил даже анимационному «Луке». Впрочем, при таких расценках студия в накладе точно не осталась.

Отличные показатели продолжает демонстрировать «Локи», по-прежнему сильно превосходя в этом отношении своих предшественников, «ВандуВижна» и «Сокола и Зимнего солдата».

Целиком Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге с 5 по 11 июля 2021 года выглядит так:

Теги
Чёрная вдоваВойна будущего
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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