Безумие выходит на новый уровень в тизере второго сезона «Великой»

Беременность, война за трон, визит маменьки — главной героине решительно некогда скучать. Стриминговый сервис Hulu выпустил тизер второго сезона абсурдистской комедии «Великая» с Эль Фаннинг, Николасом Холтом и Джиллиан Андерсон. Видеоролик сообщает дату возвращения сериала на экраны — 19 ноября.

Неисторическая хроника прихода к власти юной императрицы Екатерины II обязана своим появлением создателю, сценаристу и исполнительному продюсеру Тони Макнамаре («Фаворитка»). В основной актёрский состав также входят Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.