Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 марта

Халатность или диверсия? Вышел трейлер отечественной драмы «Чернобыль» с Игорем Петренко. Премьера состоится, конечно же, в апреле.

The CW продлил «Флэша», «Уокера» и ещё пять своих сериалов. Канал в своём репертуаре.

На тизер «Пацанов» пожаловались 20 млн раз. Для кого-то — лучшая реклама третьего сезона.

Супергерой Нова получит сольник от Marvel Studios. Проекту уже и сценариста подыскали.

«Настоящий детектив» — Джоди Фостер в касте и другие подробности четвёртого сезона. По версии издания Production Weekly.