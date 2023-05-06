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КОМИКСЫ
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По сериалу «Разочарование» Мэтта Гроунинга выйдет комикс c объёмом больше 500 страниц

Источник: Netflix

Помните сериал «Разочарование» от Мэтта Гроунинга? Для многих он стал именно тем словом, что красуется в его названии. Тем не менее он протянул четыре сезона и грядёт пятый. И в межсезоньем перерыве сериал вернётся в виде комикса Disenchantment: Untold Tales Vol. 1.

Благодаря издателю Titan Comics читатели и фанаты (если такие и остались) получат множество ранее не публиковавшихся историй, которые основанны на анимационном фэнтезийном шоу создателя «Симпсонов» и «Футурамы». Напомним, что шоу рассказывает о принцессе Бин и её приключениях, в ходе которых она пытается делать всё что угодно, кроме своих прямых королевских обязанностей в Дримландии.

Издательство собирается опубликовать целую серию выпусков «Разочарования», которые были созданы для собственного лейбла Мэтта под названием Bapper Books, но так и не были сделаны.

Titan Comics сообщает:

В 2019 году только первые два выпуска этих комиксов были выпущены в качестве эксклюзива для комикс-конвенций. А более 500 страниц и 17 выпусков оригинальных номеров с совершенно новыми историями остались неопубликованными… до сих пор. Первый графический роман в этой захватывающей серии также содержит эксклюзивный контент от создателей сериала.

Есть и синопсис:

Приключение над облаками, в лесу и за морями… ну, за одним морем. Но оно новое!

Есть бобы, которых можно встретить, и бобы, которые нужно есть, и бобы, которые нужно сажать, и бобы, которые просто не могут. Есть гиганты в небе и разливное пиво, единорог и что-то, что вовсе не единорог. Включая «информационные» и «обучающие» вставки, которые сделают ваше чтение ещё более увлекательным и познавательным!

Цитата из пресс-релиза

Disenchantment: Untold Tales Vol. 1 появится в продаже 19 сентября 2023 года и постарается никого не разочаровать. Наверняка.

Теги
КомиксыTitan Comics
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Источник фотографий: Depositphotos

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