Кевин Костнер может вернуться в «Йеллоустоун»

Заключительные эпизоды пятого сезона «Йеллоустоуна», как известно, станут финальными для сериала, о завершении которого стало известно прошлой весной. Как принято считать, закончить историю решили после того, как проект оставил исполнитель главной роли Кевин Костнер, отправившийся снимать свою сагу «Горизонт». И никто уже особенно не надеялся на возвращение патриарха семейства Джона Даттона в сюжет.

А вот Костнер надеется. Обнадёживающий комментарий от него удалось получить изданию EW на полях CinemaCon. Съёмки финала «Йеллоустоуна» ещё не завершились, а премьера последний эпизодов запланирована на ноябрь. Теоретически время согласовать рабочие графики есть.

Мне хотелось бы завершить историю Джона Даттона, но пока нам этого не удалось. Я предполагал, что мы снимем семь сезонов, но проект завершается пятым. Надеюсь, у нас всё получится. Правда, у них сейчас в работе много других сериалов по франчайзу. Может быть, нам и удастся. Может быть, я вернусь. Если шанс появится и меня всё устроит, я буду рад вернуться.

Костнер также отметил, что делился с шоураннером неовестерна Тейлором Шериданом своими соображениями о финальной судьбе персонажа, но тут всё зависит от создателя проекта и он ни на чём настаивать не стал бы. Ну а зрителям придётся набраться терпения, чтобы в ноябре узнать, чем же действительно завершится семейная драма о влиятельных владельцах ранчо на просторах Монтаны.