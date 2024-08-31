После аниме по манге про косплей «Любовь с иголочки» выйдет игровой сериал

У манги «Любовь с иголочки», также известной под названием «Эта фарфоровая кукла влюбилась» (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) будет новая экранизация. Осенью стартует показ игрового сериала, основанного на ромкоме про косплей.

В центре сюжета подающий надежды кукольный мастер Вакана Годзё (в сериале его играет Кота Номура). Необщительный и скромный старшеклассник не вписывается в своё окружение из-за того, что у него немного общих интересов с окружающими его людьми. Однажды Марин Китагава (в сериале её играет Рико Нагасэ), популярная в классе девушка, замечает Вакану за шитьем кукольной одежды и затягивает его в своё тайное хобби — косплей. Вакана начинает помогать Марин и под влиянием девушки становится более открытым и общительным.

Показ сериала начнётся на канале MBS 9 октября.

Оригинальная манга публикуется в журнале Young Gangan издательства Square Enix с января 2018 года. На данный момент манга собрана в 13 томов, а её общий тираж превышает 11 млн копий.

В 2022-м студия CloverWorks выпустила аниме-сериал по манге. Аниме получит второй сезон, но его дата премьеры пока не объявлена.