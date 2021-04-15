Из «Фантастических тварей» в «Шаманы» — Александр Кузнецов играет опера-колдуна в мистической драме Рустама Мосафира (первые кадры)

Молодой сценический талант Александр Кузнецов («Скиф», «Папа, сдохни»), в конце прошлого года получивший таинственную роль в «Фантастических тварях 3», продолжает идти по пути волшебства. В начале апреля в Казахстане стартовали съёмки отечественной восьмисерийной драмы «Шаман», и первые закадровые фото уже появились в сети.

Кузнецов играет оперуполномоченного небольшого поселка Хара Турлак Александра Воронова, поневоле обзаведшегося невероятным шаманским даром. Путешествия в открывшийся ему мир духов позволяют Воронову распутывать дела, считавшиеся безнадежными. Но чем тоньше становится грань между ним и бездной, тем больше опасностей поджидает его на пути превращения в настоящего шамана.

Я всегда выбираю артистов по принципу совпадения их внутреннего мира с персонажем. Для меня это важно. В Саше есть непредсказуемость, взгляд, фантастически завораживающий тембр, одержимость и внутренний психошаманизм, но что ещё важнее — ради роли он готов на многое. Мы ведь снимаем в очень сложных условиях, погружаемся вглубь, в обрядовую сторону, в безумие — и мне нужна была такая самоотдача, как у Саши. Рустам Мосафир, режиссёр и сценарист

Проект несколько лет находился в разработке, в 2019-м успели отснять пилот с Кузнецовым, и сейчас актёр со съёмочной командой вернулись к съёмкам остальных серий. Производством занимается киностудия 1-2-3 Production.