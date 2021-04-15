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Крутые клоны-оперативники далёкой-далёкой галактики на постере боевика «Звёздные войны: Бракованная партия»

Студия Lucasfilm опубликовала свежий ансамблевый постер совей весенней премьеры «Звёздные войны: Бракованная партия». Старт анимационного приключенческого боевика — спин-оффа знаменитых «Войн клонов» Дэйва Филони — намечен на символическую дату 4 мая. Сериал будет выходить на потоковом сервисе Disney+. У первого эпизода на радость поклонникам расширенный 70-минутный хронометраж.

Постеры сериала «Звёздные войны: Бракованная партия»

Сюжет расскажет о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в стремительно меняющейся после Войны клонов галактике. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.

Филони выступает исполнительным продюсером. Сценарной командой руководит Дженнифер Корбетт («Звёздные войны: Сопротивление»), а режиссирует Брэд Рау («Звёздные войны: Повстанцы»).

Теги
ПостерыГалереяЗвёздные войны: Бракованная партияDisney+Lucasfilm
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