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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Гениальность покидает сериал «Флэш» — из него уходят Циско и профессор Уэллс

Продлённый на восьмой сезон сериал «Флэш» от The CW начинает терять людей. Стало известно, что для Карлоса Вальдеса, который исполнял роль гения Циско Рамона начиная с запуска в 2014 году, нынешний седьмой сезон сериала станет последним. Предположительно прощание с персонажем пройдёт в последних сериях.

А Том Кавана, на протяжении этого же срока игравший различные версии профессора Харрисона Уэллса, ушёл из сериала ещё в конце шестого сезона. У тех, кто был не в курсе, это вызвало немного шоковую реакцию от премьерной серии нынешнего сезона. Впрочем, актёр заверил фанатов, что показанные ужасы в подобного рода проектах не является точкой для персонажей.

Том и Карлос были неотъемлемой частью нашего шоу в течение семи сезонов, и их нам будет очень не хватать. Оба являются невероятными талантами, создавшими персонажей, так полюбившихся фанатам и публике по всему миру. Вот почему мы с радостью подержим для них дверь открытой.

Эрик Уоллес, шоураннер сериала

Так что и Вальдес, и Кавана могут вернуться в сериал, пусть и в качестве приглашённых гостей. Сейчас довольно сложно представить проект без них, но, возможно, сценаристы найдут удачную замену.

Премьера седьмого сезона состоялась 2 марта, спустя почти год после концовки шестого. Это был самый длинный перерыв для проекта.

Теги
Флэш
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