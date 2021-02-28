Новые сериалы 1–7 марта: «Обломки» и «Крюк»

Первая весенняя неделя отметится выходом двух новых сериалов. Телеканал NBC презентует первую серию масштабной фантастической драмы «Обломки» об инопланетных артефактах, а российский видеосервис MEGOGO предлагает оценить хоккейную драмеди «Крюк» с Юрием Колокольниковым.
Понедельник, 1 марта
драма, фантастика
В ролях Джонатан Такер, Риэнн Стил, Томас Кадро, Армин Караме, Алекс Богомолов, Норберт Лео Батц
Создатель Дж. Х. Уаймен
Фантастическая драма рассказывает о деле, порученном Брайану Беневенти и Финоле Джонс — агентам из разных стран. Главные герои, невзирая на личные разногласия, вынуждены вести совместное расследование, связанное с невероятной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на землян.
Авторы обещают историю в духе «Секретных материалов», а в творческой команде проекта значится продюсер «Грани будущего». Это, конечно, ещё не гарантия замечательного сериала, но как минимум обещание чего-то интересного.
Вторник, 2 марта
драма
В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер
Создатель Дэвид Шулнер
Главой старейшей государственной больницы США становится харизматичный доктор Макс Гудвин. Этот блестящий профессионал и бескопромиссный переговорщик, намерен сделать всё от него зависящее, чтобы покончить со старым неэффективным порядком ведения дел в больнице.
фантастика, боевик, приключения, драма
В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер
Создатель Грег Берланти
Захватывающая и невероятная история молодого учёного Барри Аллена начинается с момента, когда вследствие несчастного случая он обретает силу сверхскорости, что превращает его в самого быстрого человека, когда-либо жившего на нашей планете.
Пятница, 5 марта
драма, комедия, спорт
В ролях Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Алексей Барабаш, Екатерина Кузнецова, Владимир Канухин, Ирина Безряднова
Сериал рассказывает историю об известном в недалёком прошлом хоккеисте — Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Всё ещё остающийся максималистом и верящий, что всё может быть по-честному, Крюков пытается выстроить свою карьеру в агентском бизнесе. Никита всячески помогает и оберегает своих клиентов, решая самые неожиданные, порой не связанные с хоккеем вопросы. Однако помогая другим, Крюков остаётся один на один с проблемами своей личной жизни, решить которые оказывается гораздо труднее.
Видеосервис MEGOGO представляет спортивную драмеди, которая, судя по всему, стремится стать отечественным аналогом «Футболистов» Дуэйна Джонсона.
фантастика
В ролях Пол Беттани, Элизабет Олсен, Кэтрин Хан, Тейона Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк
Создатель Жак Шеффер
Мини-сериал Marvel Studios завершится девятым эпизодом, который пока не получил названия. Получит ли проект второй сезон, пока неизвестно.
Воскресенье, 7 марта
комедия, драма
В ролях Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт
Создатель Дженна Бэнс
Сюжет повествует о трёх примерных жёнах-наседках из пригорода, уставших от безуспешных попыток свести концы с концами. Решив, что настало время взять инициативу в свои руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их в целом успешная отчаянная авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий.
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