Новые сериалы 1–7 марта: «Обломки» и «Крюк»

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NBC

Фантастическая драма рассказывает о деле, порученном Брайану Беневенти и Финоле Джонс — агентам из разных стран. Главные герои, невзирая на личные разногласия, вынуждены вести совместное расследование, связанное с невероятной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на землян.

Авторы обещают историю в духе «Секретных материалов», а в творческой команде проекта значится продюсер «Грани будущего». Это, конечно, ещё не гарантия замечательного сериала, но как минимум обещание чего-то интересного.