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Новые сериалы 1–7 марта: «Обломки» и «Крюк»

Первая весенняя неделя отметится выходом двух новых сериалов. Телеканал NBC презентует первую серию масштабной фантастической драмы «Обломки» об инопланетных артефактах, а российский видеосервис MEGOGO предлагает оценить хоккейную драмеди «Крюк» с Юрием Колокольниковым.

Понедельник, 1 марта

 
Премьера+
NBC
Обломки Debris

драма, фантастика

В ролях Джонатан Такер, Риэнн Стил, Томас Кадро, Армин Караме, Алекс Богомолов, Норберт Лео Батц

Создатель Дж. Х. Уаймен

Фантастическая драма рассказывает о деле, порученном Брайану Беневенти и Финоле Джонс — агентам из разных стран. Главные герои, невзирая на личные разногласия, вынуждены вести совместное расследование, связанное с невероятной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на землян.

Авторы обещают историю в духе «Секретных материалов», а в творческой команде проекта значится продюсер «Грани будущего». Это, конечно, ещё не гарантия замечательного сериала, но как минимум обещание чего-то интересного.

Видео

Вторник, 2 марта

 
Сезон3
NBC
Новый Амстердам New Amsterdam

драма

В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер

Создатель Дэвид Шулнер

Главой старейшей государственной больницы США становится харизматичный доктор Макс Гудвин. Этот блестящий профессионал и бескопромиссный переговорщик, намерен сделать всё от него зависящее, чтобы покончить со старым неэффективным порядком ведения дел в больнице.

 
Сезон7
The CW
Флэш The Flash

фантастика, боевик, приключения, драма

В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер

Создатель Грег Берланти

Захватывающая и невероятная история молодого учёного Барри Аллена начинается с момента, когда вследствие несчастного случая он обретает силу сверхскорости, что превращает его в самого быстрого человека, когда-либо жившего на нашей планете.

Видео

Пятница, 5 марта

 
Премьера+
MEGOGO
Крюк

драма, комедия, спорт

В ролях Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Алексей Барабаш, Екатерина Кузнецова, Владимир Канухин, Ирина Безряднова

Сериал рассказывает историю об известном в недалёком прошлом хоккеисте — Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Всё ещё остающийся максималистом и верящий, что всё может быть по-честному, Крюков пытается выстроить свою карьеру в агентском бизнесе. Никита всячески помогает и оберегает своих клиентов, решая самые неожиданные, порой не связанные с хоккеем вопросы. Однако помогая другим, Крюков остаётся один на один с проблемами своей личной жизни, решить которые оказывается гораздо труднее.

Видеосервис MEGOGO представляет спортивную драмеди, которая, судя по всему, стремится стать отечественным аналогом «Футболистов» Дуэйна Джонсона.

Видео

 
Конец сезона1
Disney+
ВандаВижн WandaVision

фантастика

В ролях Пол Беттани, Элизабет Олсен, Кэтрин Хан, Тейона Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк

Создатель Жак Шеффер

Мини-сериал Marvel Studios завершится девятым эпизодом, который пока не получил названия. Получит ли проект второй сезон, пока неизвестно.

Видео

Воскресенье, 7 марта

 
Сезон4
NBC
Хорошие девочки Good Girls

комедия, драма

В ролях Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт

Создатель Дженна Бэнс

Сюжет повествует о трёх примерных жёнах-наседках из пригорода, уставших от безуспешных попыток свести концы с концами. Решив, что настало время взять инициативу в свои руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их в целом успешная отчаянная авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий.

Видео

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