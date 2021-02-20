Джонатан Такер изучает великую аномалию в трейлере фантастики «Обломки» от продюсера «Грани будущего»

Телеканал NBC наконец-то опубликовал полноценный трейлер фантастической драмы «Обломки» с Джонатаном Такером («Королевство», «Город на холме»), и ролик обещает впечатляющий масштаб событий, с которым предстоит столкнуться главным героям. Премьера сериала состоится 1 марта.

Своего рода духовный наследник «Секретных материалов» поведает об экстраординарном расследовании, порученном Брайану Беневенти (Такер) и Финоле Джонс (Риэнн Стил) — агентам из разных стран. Главные герои, невзирая на личные разногласия, вынуждены взяться за общее дело, связанное с невероятной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на землян.

За сценарий проекта отвечает Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Джейсоном Хоффсом («Грань будущего»). Производством заведует Legendary Television.