 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин «Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера» Обсуждение трейлера экранизации Mortal Kombat Новые фильмы 15-21 февраля 2021 года: «Конёк-Горбунок», «Рыцари справедливости», «Спасите Колю!», «Мавританец»
СЕРИАЛЫ
106
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Джонатан Такер изучает великую аномалию в трейлере фантастики «Обломки» от продюсера «Грани будущего»

Телеканал NBC наконец-то опубликовал полноценный трейлер фантастической драмы «Обломки» с Джонатаном Такером («Королевство», «Город на холме»), и ролик обещает впечатляющий масштаб событий, с которым предстоит столкнуться главным героям. Премьера сериала состоится 1 марта.

Своего рода духовный наследник «Секретных материалов» поведает об экстраординарном расследовании, порученном Брайану Беневенти (Такер) и Финоле Джонс (Риэнн Стил) — агентам из разных стран. Главные герои, невзирая на личные разногласия, вынуждены взяться за общее дело, связанное с невероятной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на землян.

За сценарий проекта отвечает Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Джейсоном Хоффсом («Грань будущего»). Производством заведует Legendary Television.

Темы
 
Видео Обломки
Комментарии

Ещё на эту тему

8Комедия «Бруклин 9-9» завершится восьмым сезоном 6Объявлена дата выхода «Обломков» — фантастики о пришельцах от продюсера «Грани будущего» (свежий тизер) 11Элизабет Кин и Рэймонд Реддингтон вернутся — «Чёрный список» получил девятый сезон

Тоже интересно

14Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения 17Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи 26Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы» 135Слишком хорошо, чтобы быть правдой — вышел первый трейлер «Мортал Комбат» 7Разбор трейлера «Лига Справедливости Зака Снайдера»

Далее на КГ

0
Степпенвулф крупным планом и ранний дизайн Киборга из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 0
Мистические сумерки на первом кадре «Истории Лизи» — экранизации романа Стивена Кинга
 0
Кровавые супергеройские разборки в трейлере анимационного экшена «Неуязвимый» от Роберта Киркмана
 0
Морган Джонс и компания продолжают борьбу за выживание в трейлере шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов»
 5
Меньше Арнольда Шварценеггера и больше Стивена Кинга: Эдгар Райт снимет ремейк «Бегущего человека»
 0
Иэн и Поппи готовят новый эпичный проект в тизере второго сезона комедии «Мифический квест: Пир ворона»
 7
Милли Бобби Браун и Конг с топором на свежих промо «Годзиллы против Конга»
 13
Киновселенная DC нашла свою Супергёрл — 22-летняя латиноамериканка Саша Калле дебютирует во «Флэше»
 0
«DOTA: Кровь дракона» — тизер-трейлер с русскими субтитрами аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре»
 4
А зачем вам Руби Роуз? Харви Кейтель и Эмиль Хирш сыграют в криминальной драме
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984»
 
Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях
 
Кино Мужская мечта: Эмма Стоун сыграет одержимую сексом женщину с мозгами ребёнка
 
Кино Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе»
 
Кино «Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии
 
Кино Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

21 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
23 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 450: Конь Юлий и молчаливый Николас Кейдж
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – 356: Нежное введение в лесбиянство
 
10ЕВА
 
 
20Телеовощи – 379: Большая премьера
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru