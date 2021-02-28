Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 февраля

Супермен будет спасать галактику? Генри Кавилл задумал попасть в Mass Effect. Почётный ведьмак что-то тизерит или просто троллит.

Ребут «Сумеречной зоны» от Джордана Пила закрылся на втором сезоне. Пил и компания утверждают, что завершить сериал было их творческим решением.

Детективный триллер «Чикатило» Сарика Андреасяна обзавёлся датой выхода и трейлером. Премьера состоится в марте.

Бессмертный дед Юрий Стоянов и его клыкастая «семейка» в трейлере комедии «Вампиры средней полосы». Премьера сериала состоится в марте.

Помощники Шерлока Холмса против мистического зла в тизере детективного сериала «Нерегулярные части». У сериала и дата выхода уже имеется.

Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале. Те самые двойные стандарты?