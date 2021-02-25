Супермен будет спасать галактику? Генри Кавилл задумал попасть в Mass Effect

Во время подготовки к очередному дню съёмок второго сезона «Ведьмака», Генри Кавилл вздумал навести шухер на социальные сети. Во время укладки парика, он сделал любопытное фото и выложил его в Instagram. На нём изображен сам актёр, держащий в руках, судя по всему, описание нового проекта. Хоть качество было не ахти, но нейросети смогли расшифровать расфокусированный текст на бумаге — там было не что иное, как описание игры Mass Effect 3 напрямую из «Википедии».

Сам актёр сопроводил фото комментарием:

Секретный проект? Или просто пачка бумаги с набором случайных слов… Вам придётся подождать и увидеть всё самим. Генри Кавилл, и это его любимая пачка бумаги на Цитадели

Очевидно, что идея экранизации ролевых игр от BioWare, планировавшейся ещё во времена, когда Mass Effect даже не была трилогией, возродилась вновь. Вряд ли Кавилл получит роль меньшую, чем капитана корабля Нормандия, протагониста игры Шепарда — первого СПЕКТРа от расы людей и потенциального спасителя галактики от вторжения Жнецов, роботов, запрограммированных прилетать раз в 50 000 лет, чтобы уничтожать все более-менее разумные расы. А мы даже не против такого кастинга, но при условии, что Калиссу сыграет Аня Чалотра.

Но что это будет — сериал, фильм, или просто лицо Кавилла перенесут в новую часть игры, — остаётся гадать и ждать анонса. В конце концов, бумага может оказаться просто бумагой с набором слов.