 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Зои Салдана против Пиратов Карибского моря: женская месть во всём кровавом великолепии Часовое интервью Джины Карано об «отмене» и увольнении из «Мандалорца» Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера Зака Снайдера зовут во вселенную «Звёздных войн» Аанг, ну ты там держись: Nickelodeon планирует вытрясти всю душу из своего «Аватара»
10
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
1 103
 
Прямая ссылка на новость:

Супермен будет спасать галактику? Генри Кавилл задумал попасть в Mass Effect

Во время подготовки к очередному дню съёмок второго сезона «Ведьмака», Генри Кавилл вздумал навести шухер на социальные сети. Во время укладки парика, он сделал любопытное фото и выложил его в Instagram. На нём изображен сам актёр, держащий в руках, судя по всему, описание нового проекта. Хоть качество было не ахти, но нейросети смогли расшифровать расфокусированный текст на бумаге — там было не что иное, как описание игры Mass Effect 3 напрямую из «Википедии».

Сам актёр сопроводил фото комментарием:

Секретный проект? Или просто пачка бумаги с набором случайных слов… Вам придётся подождать и увидеть всё самим.

Генри Кавилл, и это его любимая пачка бумаги на Цитадели

Очевидно, что идея экранизации ролевых игр от BioWare, планировавшейся ещё во времена, когда Mass Effect даже не была трилогией, возродилась вновь. Вряд ли Кавилл получит роль меньшую, чем капитана корабля Нормандия, протагониста игры Шепарда — первого СПЕКТРа от расы людей и потенциального спасителя галактики от вторжения Жнецов, роботов, запрограммированных прилетать раз в 50 000 лет, чтобы уничтожать все более-менее разумные расы. А мы даже не против такого кастинга, но при условии, что Калиссу сыграет Аня Чалотра.

Но что это будет — сериал, фильм, или просто лицо Кавилла перенесут в новую часть игры, — остаётся гадать и ждать анонса. В конце концов, бумага может оказаться просто бумагой с набором слов.

Темы
 
Эффект массы Mass Effect (Xbox 360, PC) Mass Effect 3 (PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U)
Комментарии (10)

Ещё на эту тему

175Эффект массивный 185Полный CG-трейлер "Вернуть Землю" игры Mass Effect 3 173Что плохого в концовке игры Mass Effect 3 166Трейлеры и кадры игры Mass Effect 3 147Новые концовки игры Mass Effect 3 132«Ложка дёгтя» на выбор, голосование №3 закончено 120Релизный трейлер игры Mass Effect 3 74Итоги Spike's VGA11

Тоже интересно

4Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин 16Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости» 16Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера 1Известные музыкальные темы... но в Средневековье. 14Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения

Далее на КГ

3
Аанг, ну ты там держись: Nickelodeon планирует вытрясти всю душу из своего «Аватара»
 5
Что предлагает Paramount+? Более быстрый релиз «Миссии невыполнима 7» и «Тихого места 2». Ещё эксклюзивное «Паранормальное явление»
 2
Стражи отправляются на заражённый корабль в новом поручении Destiny 2
 0
Рецензия и отзывы на игру Gal*Gun Returns
 0
Вступительный ролик NieR Replicant ver.1.22474487139
 0
«В землях Лидейл» — анонс нового игрового исекая
 7
Сумрачный Бэтффлек на «кошмарном» промо-кадре из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 0
«Новый Токио Мяу Мяу» — авторы ремейка популярного махо-сёдзе из начала 2000-х
 0
«Руководство для мага: Как (не) надо призывать Князя Тьмы 2» — новый тизер и дата выхода второго сезона приключений обычного отаку в образе Князя Тьмы
 3
Безумные приключения инопланетян продолжаются в трейлере второго сезона «Обратной стороны Земли» от авторов «Рика и Морти»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена
 
Сериалы Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис
 
Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном»
 
Сериалы Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа
 
Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе»
 
«Мортал Комбат» и фанатский трейлер, положенный на «правильную» музыку
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт21:45ЕВА (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду
7 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 357: Короткая память
 
9ЕВА
 
 
0Телеовощи – 380: Облегчённая версия
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 450: Конь Юлий и молчаливый Николас Кейдж
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru