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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Netflix попрощался с «Нерегулярными частями» на первом же сезоне

Том Бидвелл и компания так основательно переосмыслили историю о Шерлоке Холмсе в своих «Нерегулярных частях», что под впечатлением остался даже Netflix… и попрощался с сериалом после первого же сезона. В общем-то, такой исход вряд ли кого-нибудь всерьёз расстроит.

Мистическая драма рассказывала о смышлёных беспризорниках, помогавших борцуну с демонами доктору Ватсону и опустившемуся Шерлоку Холмсу исследовать кишащие потусторонним злом потаённые закоулки викторианского Лондона. Доисследовались.

В сериале снимались Ройс Пирресон, Генри Ллойд-Хьюз, Таддеа Грэм, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари, Маккелл Дэвид, Харрисон Остерфилд и другие.

Теги
Нерегулярные частиNetflix
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