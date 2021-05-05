Netflix попрощался с «Нерегулярными частями» на первом же сезоне

Том Бидвелл и компания так основательно переосмыслили историю о Шерлоке Холмсе в своих «Нерегулярных частях», что под впечатлением остался даже Netflix… и попрощался с сериалом после первого же сезона. В общем-то, такой исход вряд ли кого-нибудь всерьёз расстроит.

Мистическая драма рассказывала о смышлёных беспризорниках, помогавших борцуну с демонами доктору Ватсону и опустившемуся Шерлоку Холмсу исследовать кишащие потусторонним злом потаённые закоулки викторианского Лондона. Доисследовались.

В сериале снимались Ройс Пирресон, Генри Ллойд-Хьюз, Таддеа Грэм, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари, Маккелл Дэвид, Харрисон Остерфилд и другие.