Создатель «Неуязвимого» Роберт Киркман: три сезона — это только начало

Анимационный супергеройский экшен «Неуязвимый», на днях завершивший свой первый сезон и оперативно обзаведшийся продлением на второй и третий, может ими не ограничиться. По крайней мере, в фантазии создателей, которые планируют продолжать.

Автор одноимённого комикса-первоисточника и продюсер адаптации Роберт Киркман сообщил, что у них есть приблизительный план развития событий, а для грамотного завершения истории понадобится ещё пара-тройка сезонов.

Как мне видится, в зависимости от обстоятельств сериал может растянуться на 5–7 сезонов. Не то чтобы это вопрос решённый. Сюжет может растянуться на большее количество сезонов или наоборот, завершиться раньше. Кто знает? Но потенциал настолько высок, что мы и 100 сезонов можем соорудить. Роберт Киркман, разогнался

Эдакую безграничную щедрость от Amazon вообразить невозможно, но при должном зрительском отклике стриминговому сервису вполне по силам продлить кровавый супергеройский экшен ещё как минимум на парочку сезонов. На это и понадеемся.