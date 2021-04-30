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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Неуязвимый» Роберта Киркмана продлён на второй и третий сезоны

Стриминговый сервис Amazon, воодушевлённый успехом первого сезона анимационной супергероики «Неуязвимый», продлил сериал сразу на два сезона. Видимо, собирается полностью экранизировать комикс-первоисточник Роберта Киркмана. Новость о продлении опубликовал официальный твиттер проекта, а озвучивающему главного героя Стивену Яну Киркман сообщил хорошие новости лично:

Анимационный экшен с рейтингом R рассказывает о школьнике Марке Грэйсоне (Ян) — сыне величайшего супергероя планеты Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Отметив 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.

В состав актёров озвучания также входят Сандра О, Сет Роген, Махершала Али, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннеллс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Уолтон Гоггинс, Джейсон Манцукас и Джастин Ройланд. Шоураннером выступает Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он же наряду с Киркманом числится исполнительным продюсером сериала.

Теги
НеуязвимыйAmazon
Комментарии (2)

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