«Неуязвимый» Роберта Киркмана продлён на второй и третий сезоны

Стриминговый сервис Amazon, воодушевлённый успехом первого сезона анимационной супергероики «Неуязвимый», продлил сериал сразу на два сезона. Видимо, собирается полностью экранизировать комикс-первоисточник Роберта Киркмана. Новость о продлении опубликовал официальный твиттер проекта, а озвучивающему главного героя Стивену Яну Киркман сообщил хорошие новости лично:

