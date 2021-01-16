Кевин Файги, Элизабет Олсен и Пол Беттани хвалят «ВандаВижн» в ролике о создании сериала

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал ролик о создании первого сериала Marvel Studios «ВандаВижн», где глава студии Кевин Файги, главный сценарист Жак Шаффер, режиссёр Мэтт Шекман, а также исполнители центральных ролей Пол Беттани и Элизабет Олсен на все лады расхваливают проект, открывший Четвёртую фазу MCU.

Смелый эксперимент, сочетающий в себе элементы супергероики и ретро-ситкомов, стартовал на цифровой платформе вчера. Насколько удачным получилось это сочетание, все желающие уже смогли оценить по двухсерийному дебюту.