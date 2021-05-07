Другая весовая категория: Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер уложили на лопатки «Сокола и Зимнего солдата»

Netflix уже успел отрапортовать о мощном старте свой супергероической комедии «Сила грома» с Мелиссой Маккарти и Октавией Спенсер, и вот подоспели рейтинги Nielsen, подтверждающие этот печальный факт. Только вот никакими 52 млн зрителей тут и не пахнет: всего за неделю с 5 по 11 апреля было посмотрено 950 млн минут фильма, что с учётом его продолжительности в 105 минут примерно соответствует 9 млн человек. Остальные 40 с лишним миллионов, очевидно, не смогли высидеть этот шедевр до конца.

Тем не менее, даже этого с лихвой хватило, чтобы оставить позади другую недосупергероику — «Сокол и Зимний солдат» по-прежнему просмотрами не блещет. В десятку помимо завсегдатаев также пробралась новинка от Amazon хоррор-драма «Они».