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Потрёпанный жизнью Кассиан Андор на первых кадрах со съёмок спин-оффа «Звёздных войн»

Кажется, жизнь не пощадила капитана Кассиана Андора. Хотя, постойте, это же приквел. Так или иначе, фотографы выловили Диего Луну на съёмках многосерийного спин-оффа «Звёздных войн» «Андор», которые идут прямо сейчас. Сериал будет представлять собой шпионский триллер и расскажет предысторию агента повстанческого Альянса из «Изгоя-один», включая множество его опасных миссий.

Промо-арт сериала «Андор» Промо-арт сериала «Андор» Промо-арт сериала «Андор»

В отсутствие Фелисити Джонс и Алана Тьюдика компанию Луне составят Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Денис Гоф и Адриа Архона. Премьера на Disney+ должна случиться уже в следующем году.

Теги
ГалереяАндор
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