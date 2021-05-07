Потрёпанный жизнью Кассиан Андор на первых кадрах со съёмок спин-оффа «Звёздных войн»

Кажется, жизнь не пощадила капитана Кассиана Андора. Хотя, постойте, это же приквел. Так или иначе, фотографы выловили Диего Луну на съёмках многосерийного спин-оффа «Звёздных войн» «Андор», которые идут прямо сейчас. Сериал будет представлять собой шпионский триллер и расскажет предысторию агента повстанческого Альянса из «Изгоя-один», включая множество его опасных миссий.

В отсутствие Фелисити Джонс и Алана Тьюдика компанию Луне составят Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Денис Гоф и Адриа Архона. Премьера на Disney+ должна случиться уже в следующем году.