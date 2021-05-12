Сериал «Люпен» с Омаром Си получил продление

Стриминговый сервис Netflix гарантировал авантюрной драме «Люпен» продление. С сезонами, правда, выходит некоторая путаница. Первый сезон проекта разбили на две половины, и вторая часть выходит на телеэкарны 11 июня. Видеоанонс, сообщающий о продлении, уведомляет, что главный герой Ассан Диоп вернётся в третьей части. Предположим, что речь идёт не о полноценном 10-серийном втором сезоне, а о его 5-серийной половине.

Вероятно, видеосервис прояснит ситуацию, когда выступит с неминуемым официальным объявлением. Новость о продлении, к слову, уже подтвердил в своём твиттере исполнитель главной роли Омар Си.