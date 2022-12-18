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СЕРИАЛЫ
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Третий сезон «Ведьмака» вернётся к книгам — новые обещания шоураннера сериала

Источник: Netflix

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич, вынужденная участвовать в промо-кампании уже забракованного критиками приквела «Ведьмак: Происхождение», не упускает случая задобрить зрителей, сбитых с толку уходом из проекта исполнителя главной роли. И поскольку заверения продюсеров о блестящих перспективах сериала вызывают исключительно смех, в ход идут другие уловки.

Отвечая на комментарии пользователей соцсетей, Хиссрич попыталась убедить зрителей в том, что третий сезон сериала вернётся к литературному первоисточнику. Вот так неожиданность. Позвольте, а что же тогда делали первые два?

Я услышала фанатов. И третий сезон очень чётко демонстрирует возвращение к книгам, следуя за прописанным Сапковским невероятным путешествием главных персонажей. Я жду не дождусь, когда зрители увидят новые эпизоды и ощутят, что их желания услышаны. Мы также ответим на множество вопросов первого и второго сезонов: о пути Кагыра, Скоя’таэлях и воссоединении Геральта, Цири и Йеннифер. И ещё я думаю, что третий сезон утихомирит большую часть нынешних кривотолков. Мне бы так хотелось, чтобы вы поскорее увидели новые серии!

 
Лорен Шмидт Хиссрич, в отчаянии

Ну вот как ещё уговорить этих несносных зрителей посмотреть третий сезон?

Теги
Ведьмак
Комментарии (4)

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