Телеовощи. Выпуск 477: Шоураннера на вилы

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|04:59 —
|Обсуждение новостей
|01:02:12 —
|«Госизмена» (Treason) — 1x01
|01:14:36 —
|«Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin) — 1x01
|01:28:20 —
|«13 клиническая» — 1x02—08 (финал сезона)
|01:44:30 —
|«Уэнсдэй» — 1x04
|01:57:24 —
|«Алиса в Пограничье» — 2x01—02
|02:09:11 —
|«Медленные лошади» — 2x04
|02:18:28 —
|«Тёмные начала» — 3x04—08 (финал сериала)
|02:39:47 —
|«Мистический квест» — 3x08
|02:48:20 —
|«Король Талсы» — 1x07
|02:54:41 —
|«Роковой патруль» — 4x02—03
|03:05:27 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x01
|03:30:44 —
|«Горец» — 2x17
|03:37:16 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x11
|03:46:35 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x13
|03:58:46 —
|«Остаться в живых» — 1x12
|04:04:44 —
|«Футурама» — 6x16
|04:12:55 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x10
|04:18:26 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x07
|04:27:13 —
|Благодарности спонсорам
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