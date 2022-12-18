Телеовощи. Выпуск 475: Шатание иерархии

Далее на КГ

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Новые фильмы недели: «Мира», «Чук и Гек», «Достать ножи 2» и другие новинки кино

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В новом комиксе о Роковом Патруле появится Девочка-Зверь

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Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 декабря

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Рецензия и отзывы на пятый сезон сериала «Корона»

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Группа Mötley Crüe поделится своей нерассказанной историей в новом комиксе

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Соавтор «Черепашек-Ниндзя» Кевин Истмен не хочет выбирать любимую рептилию, но всё равно выбирает

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«Доктор Стоун» — новый тизер третьего сезона аниме-сериала

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Винни-Пух готов есть мёд и убивать. Но мёда у него нет (фото)

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«Магия и мускулы» — новый промо-ролик экранизации манги про парня без магических способностей, который поступил в школу магии

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Больше «Семьи шпиона»: Аня, Лойд и Йор появятся не только во втором сезоне аниме-сериала, но и в фильме с оригинальным сюжетом