Телеовощи. Выпуск 475: Шатание иерархии

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:31 —
|Обсуждение новостей
|58:22 —
|«Вампиры средней полосы» — 2x01
|01:08:25 —
|«Уэнсдэй» — 1x02
|01:17:10 —
|«Сокровище нации: На краю истории» — 1x01
|01:29:42 —
|«Роковой патруль» — 4x01
|01:36:10 —
|«Король Талсы» — 1x05
|01:43:04 —
|«Рик и Морти» — 6x10 (финал сезона)
|01:48:01 —
|«Тёмные начала» — 3x02
|02:00:22 —
|«Мистический квест» — 3x06
|02:08:39 —
|«Медленные лошади» — 2x03
|02:16:49 —
|«1703» — 1x04
|02:26:23 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x09
|02:37:52 —
|«Горец» — 2x15
|02:46:02 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x04
|02:56:31 —
|«Остаться в живых» — 1x10
|03:04:09 —
|«Футурама» — 6x14
|03:13:20 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x08
|03:20:51 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x05
|03:29:15 —
|Благодарности спонсорам
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