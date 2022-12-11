Телеовощи. Выпуск 474: Мутный карлик

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:41 —
|Обсуждение новостей
|01:06:32 —
|«Уэнсдэй» — 1x01 (впечатления Льва)
|01:19:58 —
|«Медленные лошади» — 2x01—02
|01:31:40 —
|«Тёмные начала» — 3x01
|01:42:01 —
|«Периферийные устройства» — 1x08 (финал сезона)
|01:59:11 —
|«Рик и Морти» — 6x09
|02:06:10 —
|«Мистический квест» — 3x05
|02:16:35 —
|«Король Талсы» — 1x04
|02:29:55 —
|«1703» — 1x02—03
|02:45:06 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x08
|02:52:28 —
|«Горец» — 2x14
|03:01:31 —
|«Остаться в живых» — 1x09
|03:07:14 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x03
|03:15:03 —
|«Футурама» — 6x13
|03:23:47 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x07
|03:29:48 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x03—04
|03:38:49 —
|Благодарности спонсорам
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