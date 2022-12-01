Телеовощи. Выпуск 472: Дикпики как признание заслуг

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:04 —
|Благодарности спонсорам
|02:19 —
|Суровые разборки в триллере «Замёрзшие»
|09:48 —
|Вселенная «Человека-паука» пополнилась сериалом «Шёлк»
|16:57 —
|Пятнадцатый Доктор и его горячая спутница
|22:15 —
|Спин-оффы «Ходячих Мертвецов: Дэрил, Мэгги и Ниган в своих отдельных историях
|30:10 —
|Тёмный эльф «Колец Власти» надеется на усиление инклюзивности
|34:11 —
|Актёры «Одни из нас» — мискаст?
|36:51 —
|«Уэнcдэй» (Wednesday) — 1x01
|57:10 —
|«1899» — 1x01-02
|1:08:55 —
|«Рик и Морти» (Rick and Morty) — 6x07
|1:15:40 —
|«Король Талсы» (Tulsa King) — 1x02
|1:25:40 —
|«Периферийные устройства» (The Peripheral) — 1x06
|1:36:03 —
|«Андор» (Andor) — 1x12 (финал сезона)
|2:39:59 —
|«Варвары» — 2x05
|2:51:37 —
|«Горец» (Highlander) — 2x12
|3:01:15 —
|«Остаться в живых» (LOST) — 1x07
|3:11:58 —
|Благодарности спонсорам
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