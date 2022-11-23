Телеовощи. Выпуск 471: Культ охотников на культы

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:21 —
|Благодарности спонсорам
|01:10 —
|Новости: Не обсуждаем трейлер второго сезона «Ресторана по понятиям»
|02:33 —
|Новости: Тизер-трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»
|14:40 —
|Новости: Сериал по «Индиане Джонсу»
|23:10 —
|«Зверополис+» — 1x02-1x06
|30:57 —
|«Звёздные войны: Сказания о джедаях» — 1x01-1x02
|36:33 —
|«Мифический квест» — 3x01-3x02
|53:12 —
|«Англичанка» — 1x01
|58:58 —
|«Король Талсы» — 1x01
|1:13:47 —
|«Конец света» — 1x04-1x05
|1:32:28 —
|«Варвары» — 2x04
|1:45:47 —
|«Андор» — 1x11
|2:03:37 —
|«Периферийные устройства» — 1x05
|2:12:50 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x06
|2:23:39 —
|«Горец» — 2x11
|2:32:34 —
|«Остаться в живых» — 1x06
|2:45:00 —
|«Тайный знак» — 1x08 (финал сезона)
|2:56:44 —
|«Футурама» — 6x11
|3:05:05 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x05
|3:16:50 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x02
|3:23:50 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x01
|3:32:05 —
|Няша отключила Юру
|3:34:02 —
|Благодарности спонсорам
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