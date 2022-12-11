Напарники Том Бёрк и Холлидей Грейнджер на свежем кадре детективной драмы «Страйк»

Сыщики-напарники никак расфуфырились в честь премьеры. В сети появился свежий кадр из новых эпизодов детективной драмы «Страйк» по книжной серии Роберта Гэлбрейта (читай Джоан Роулинг). Частный сыщик Корморан Страйк (Том Бёрк) и его напарница Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер) приоделись по какой-то наверняка крайне уважительной причине.

А у зрителей тоже имеется причина для праздника — уже сегодня вечером на экраны выйдет первая серия продолжения.

У главных героев на повестке дня новое очень непростое дело. Страйк отправляется в Корнуолл навестить свою родню, и там к нему за помощью обращается женщина, которая просит отыскать её мать, пропавшую при таинственных обстоятельствах в 1974 году. Шансы на успех исчезающе малы, но наши сыщики всё равно берутся за это дело.