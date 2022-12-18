Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 декабря

Сара Мишель Геллар вспомнила о «токсичной» атмосфере на съёмках «Баффи». Девушек настраивали друг против друга, чтобы они не сплотились против угнетателей.

Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале по Warhammer 40,000. И выступит исполнительным продюсером проекта.

Amazon официально запустил в работу сериал по God of War. Шоураннером назначен создатель экранизации «Колеса времени».

«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыт на первом сезоне. Зрители сериалом не заинтересовались.

Джоэл и его дочь на свежем кадре триллера «Одни из нас». Главный герой в начале «грибной» эпидемии.

«Невероятные» Джосса Уидона закрыты. Сериал убирают из видеотеки HBO Max.