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Сара Мишель Геллар вспомнила о токсичной атмосфере на съёмках «Баффи»

Источник: Wb / UPN

Все мы помним крестовый поход против Джосса Уидона в исполнении Харизмы Карпентер, решившей спустя 20 лет рассказать, каким козлом был шоураннер «Баффи» на съёмках. Тогда её поддержали почти все звёзды сериала, включая Сару Мишель Геллар, Эмбер Бенсон, Мишель Трахтенберг, Джеймса Марстерса, Элайзу Душку, Энтони Хэда, Эмму Колфилд и других.

И вот, главная звезда «Баффи» вновь вспомнила, какой токсичной была царившая там атмосфера:

Я так долго работала на съёмочной площадке, известной своей токсичной маскулинностью, и в моей голове укоренилась мысль, что все они такие. Женщин настраивали друг против друга, чтобы они не сдружились и не стали слишком сильными — поэтому их приходилось сдерживать. Теперь же, когда у меня появилась возможность работать со столькими женщинами и мужчинами, которые поддерживают женщин, я поняла, как это может быть легко.

Сара Мишель Геллар

Где именно сейчас снимается Сара Мишель Геллар, остаётся загадкой. Хотя, если постараться, можно вспомнить камео в «Клерках 3», озвучку «Властелинов вселенной» и подростковый сериал Hot Pink от Amazon, где актриса исполнит одну из центральных ролей.

Теги
Баффи — истребительница вампиров
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Источник фотографий: Depositphotos

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