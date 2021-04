Сара Мишель Геллар узнает, из чего сделаны девчонки, в подростковом сериале Hot Pink

Сара Мишель Геллар возвращается на малые экраны покорять ваши сердечки. После многолетнего затишья звезда «Баффи» взяла роль в сериале Hot Pink по мотивам подросткового бестселлера.

Ярко-розовый многосерийный проект Amazon Studios станет экранизацией популярного романа Эланы К. Арнольд «Из чего сделаны девчонки» (What Girls Are Made Of). Как следует из названия, сюжет исследует «настоящие, запутанные, беспорядочные и цветущие сердца молодых женщин» глазами 16-летней девушки. Очевидно, это будет не Геллар. Хотя…

Созданием пилотного эпизода руководит Элизабет Холм («Свой ребёнок»). Привлечены также режиссёр Дезире Акхаван («Земля монстров») и продюсер Ребекка Грин («Оно»). Производство ведёт Annapurna Pictures.

Обещают остроумную комедию.