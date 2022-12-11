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Шоураннер «Ведьмака» ответила на обвинения бывшего сценариста: «Я никогда не высмеивала книги»

Источник: Netfix

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич, с самого начала подвергавшаяся постоянной и абсолютно заслуженной критике фанатов, в последнее время и вовсе огребает по полной. Сначала откровения бывшего сценариста сериала о том, как его создатели потешались над первоисточником, и сразу следом — громкий и внезапный уход Генри Кавилла. Кажется, хуже уже быть не может.

Не удивительно, что риторика Хиссрич сильно изменилась — теперь шоураннер буквально упрашивает зрителей не бросать сериал и дать предстоящему третьему сезону шанс. И на высказывание Бо Демайо тоже пришлось ответить — максимально вежливо и обтекаемо:

Я никогда не издевалась над книгами Сапковского. Эти книги — всё, чем я зарабатываю на жизнь. У меня прекрасные отношения с мистером Сапковским, а сценарные комнаты — безопасное и священное место. Не верьте всему, что слышите.

Я уважаю Бо Демайо и эпизоды, которые он написал. Эпизод со стрыгой — один из моих любимых. Эпизод со смертью Эскеля вызвал много негативной реакции, но требовалось мужество, чтобы рассказать историю, которую он хотел рассказать. Для этого нужны яйца, и я это уважаю.

Сбежавшего Кавилла почти сразу заменил Лиам Хемсворт, но попытка Netflix сохранить лицо явно провалилась.

Комментарии (4)

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Подкасты
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