Шоураннер «Ведьмака» ответила на обвинения бывшего сценариста: «Я никогда не высмеивала книги»

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич, с самого начала подвергавшаяся постоянной и абсолютно заслуженной критике фанатов, в последнее время и вовсе огребает по полной. Сначала откровения бывшего сценариста сериала о том, как его создатели потешались над первоисточником, и сразу следом — громкий и внезапный уход Генри Кавилла. Кажется, хуже уже быть не может.

Не удивительно, что риторика Хиссрич сильно изменилась — теперь шоураннер буквально упрашивает зрителей не бросать сериал и дать предстоящему третьему сезону шанс. И на высказывание Бо Демайо тоже пришлось ответить — максимально вежливо и обтекаемо:

Я никогда не издевалась над книгами Сапковского. Эти книги — всё, чем я зарабатываю на жизнь. У меня прекрасные отношения с мистером Сапковским, а сценарные комнаты — безопасное и священное место. Не верьте всему, что слышите. Я уважаю Бо Демайо и эпизоды, которые он написал. Эпизод со стрыгой — один из моих любимых. Эпизод со смертью Эскеля вызвал много негативной реакции, но требовалось мужество, чтобы рассказать историю, которую он хотел рассказать. Для этого нужны яйца, и я это уважаю.

Сбежавшего Кавилла почти сразу заменил Лиам Хемсворт, но попытка Netflix сохранить лицо явно провалилась.